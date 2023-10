Lavoro, Simiani: “Sì a proposta Cisl su dipendenti in Consigli di amministrazione”

Grosseto. “Se i dipendenti avessero sempre un ruolo nei Consigli di amministrazione delle imprese e partecipassero attivamente alle scelte strategiche, ottenendo una parte degli utili, la qualità della processi produttivi e le condizioni di lavoro non potrebbero che migliorare. Per questo motivo ho sottoscritto con convinzione la proposta di legge della Cisl ‘Partecipazione al lavoro’. I lavoratori dipendenti non vanno soltanto tutelati e retribuiti giustamente, ma vanno anche responsabilizzati e valorizzati”: è quanto dichiara Marco Simiani, deputato del Pd, dopo aver firmato oggi, venerdì 27 ottobre, a Grosseto il documento dell’associazione sindacale.