“E ora parliamo di lavoro!”: incontro di Rifondazione Comunista in sala Pegaso

Grosseto. Sabato 28 ottobre, dalle 16.30, ci sarà un incontro in sala Pegaso, nel palazzo della Provincia di Grosseto, dal titolo “E ora parliamo di lavoro!”.

L’evento è organizzato dalla federazione provinciale del Partito della Rifondazione Comunista di Grosseto. Sarà presente Monica Pagni, segretaria provinciale della Cgil, che tratterà i temi del lavoro povero, del salario minimo, del fisco. Per lo Spi Cgil Anna Pizzetti sottolineerà come le rivendicazioni derivino dai bisogni di tutti e non solo degli anziani.

“Sarà molto interessante ascoltare la testimonianza di Alessandro Tapinassi, del collettivo dei lavoratori della ex Gkn, che all’insegna del ‘convergere per insorgere’ ci farà capire come sia importante una ripartenza dal basso – si legge in una nota di Rifondazione Comunista -. Infine, parteciperà anche Simone Ferretti, presidente regionale dell’Arci, un’associazione che ha nel proprio statuto ‘la tutela dei diritti dei lavoratori e dellз lavoratrici, la lotta al precariato, alla discriminazione, ad ogni forma di sfruttamento, al caporalato e al traffico degli esseri umani, la promozione del diritto al lavoro, il sostegno e l’assistenza alle persone lavoratrici’. Introdurrà e modererà il dibattito Stefania Amarugi, segretaria provinciale del Prc. Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare per riflettere insieme su un tema così importante e spesso derubricato dall’agenda del dibattito politico”.