Turismo ambientale, Petrucci: “Grazie a mio emendamento Governo stanzia 33 milioni”

Roma. Arrivato il via libera finale all’entrata in vigore del decreto sulla cura e sul monitoraggio della qualità dell’aria. Il testo del decreto, affrontato in prima istanza al Senato, ha visto impegnata nell’attività di relatrice la senatrice grossetana Simona Petrucci.

In particolare, grazie ad un emendamento a firma della stessa Petrucci, all’interno del provvedimento è stata inserita una disposizione per l’istituzione di una dotazione di 32.870.000 euro per l’anno 2023 presso il Ministero del turismo, destinata al finanziamento di progetti e iniziative da parte dei Comuni per la creazione e riqualificazione di aree attrezzate di sosta temporanea a fini turistici e per la valorizzazione del turismo di prossimità e all’aria aperta.

“Si tratta – commenta la senatrice di Fratelli d’Italia – di una misura che dimostra quanto il Governo creda nelle potenzialità dei nostri territori, che hanno occasione di diventare protagonisti nel grande progetto di transizione ecologica, che certamente deve riguardare anche il campo delle attività turistiche, intese come strategia di abbattimento delle emissioni atmosferiche. Molto presto, il Ministero provvederà all’istituzione di un apposito bando nazionale diretto a tutte le Regioni, finanziando in via prioritaria tutti quei progetti tesi a ridurre sensibilmente le emissioni di CO2 e a privilegiare l’utilizzo di mezzi meno inquinanti. Inutile specificare quanto un simile provvedimento possa avere impatto anche su un territorio come la Toscana e, in particolare, la Maremma, che fanno della loro vocazione ambientale e turistica due importanti pilastri. Il mio auspicio è che, una volta emesso il bando, quanti più Comuni italiani riescano a presentare progetti in grado di contribuire alla graduale e costante transizione verde che, nonostante da alcune parti si giochi a strumentalizzare, il Governo ha davvero a cuore”.