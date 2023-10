Agricoltura, Simiani: “Stop Prosek è successo del Pd, da sovranismi solo demagogia”

“Grazie al Pd ed all’impegno del relatore al Parlamento dell’Unione europea, Paolo De Castro, le nostre produzioni agricole di qualità verranno tutelate dalle contraffazioni. Quando le problematiche in sede comunitaria vengono affrontate nel merito, con competenze ed autorevolezza e senza arroganza, cercando le alleanze necessarie, una soluzione condivisa è possibile. Quando, al contrario, si fa demagogia in chiave populista, autarchica ed elettorale, si penalizza soltanto l’Italia”: è quanto dichiara Marco Simiani, capogruppo del Pd in Commissione Ambiente di Montecitorio sulla nuova proposta di regolamento dell’Unione Europea che vieta la registrazione di menzioni tradizionali che emulano indicazioni geografiche di Stati membri.