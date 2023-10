Contributi affitti, Rosini: “Il Comune dia chiarimenti sui bandi”

Grosseto. “A fronte di un disagio abitativo così forte e così in crescita, nella manovra presentata dal Governo Meloni non c’è neppure un euro destinato agli affitti: infatti non sono stati rifinanziati i fondi nazionali di sostegno agli affitti, alla morosità incolpevole e neppure un centesimo per l’edilizia pubblica. È stato rifinanziato solo il fondo per i mutui sulla prima casa, 300 milioni di euro, come se potesse bastare per risolvere il problema”.

A dichiararlo è Stefano Rosini, consigliere comunale del Partito democratico di Grosseto.

“Una scelta estremamente grave e pericolosa, ciò rischia di acuire il disagio sociale di tante famiglie che così non avranno alcuna tutela economica per garantirsi un tetto – sottolinea Rosini -. La semplicità e la superficialità con cui questo Governo colpisce le fasce deboli è davvero preoccupante. A Grosseto, con l’abolizione del fondo nazionale per gli affitti, si passerà da un contributo di 1.700 euro/anno alle famiglie più fragili, ai 3-400 euro attraverso il fondo comunale. Il motivo è così spiegato attraverso un semplice confronto fra l’anno precedente e quest’anno. A Grosseto il canone medio annuo va dai 4.800 ai 7.200 euro annui, che corrispondono a delle mensilità che vanno da 450 a 600 euro. Nel 2022 le domande furono 570 ed il budget del Comune di Grosseto (grazie al fondo nazionale abolito dal Governo Meloni) aveva consentito un’erogazione massima di 1.700 euro alle famiglie più fragili in fascia A. Il contributo, dati alla mano, andava a coprire quasi tre mensilità“.

“Arriviamo al 2023 – continua Rosini -. Stavolta il budget avrà le sole risorse del Comune e le domande sono aumentate, quindi, visto che le risorse saranno solo comunali, il budget sarà sicuramente del tutto insufficiente rispetto al problema della potenziale morosità che potrebbe colpire centinaia di famiglie grossetane, in un contesto socioeconomico, come dimostrano le cronache di questi giorni, fortemente deteriorato negli ultimi due anni, con aumento di morosità e sfratti esecutivi. Poteva esserci un contributo più ampio per quest’ultimo bando ‘ad integrazione’? Nel 2023 il Comune ha ‘sfornato’ 2 bandi denominati a ‘sostegno della locazione 2023’ e prosecuzione ‘sostegno della locazione 2023’. Il primo in data 9 dicembre 2022, con deliberazione G. C. numero 468 e con deliberazione G.C. del 19 gennaio 2023 e determinazione dirigenziale numero 236 del 30 gennaio 2023, denominato ‘sostegno alla locazione 2023’. Il secondo, con deliberazione numero 303 del primo agosto 2023, era la prosecuzione del progetto ‘sostegno alla locazione 2023’ a favore di cittadini residenti del comune di Grosseto”.

“Per questo motivo il sottoscritto ha presentato un’interrogazione, che verrà portata al prossimo Consiglio comunale, dove si interroga il sindaco e l’assessore competente con le seguenti 14 domande – termina Rosini -:

1) quali sono le differenze tra i bandi a sostegno, compreso quello a prosecuzione, ed il bando ad integrazione?

2 ) Per partecipare al bando ‘a sostegno’ di febbraio quanto era l’Isee?

3) Per partecipare al bando “‘a sostegno’ di agosto quanto era l’Isee?

4) Per partecipare al bando ordinario ‘ad integrazione’ quanto era l’Isee?

5) Per i bandi a sostegno alla locazione 2023 era prevista una graduatoria per avere i contributi?

6) Per il bando ordinario per la concessione ad integrazione del pagamento del canone di locazione vi è una graduatoria?

7) Quanti hanno partecipato al bando a sostegno di febbraio?

8) Quanti hanno partecipato al bando di prosecuzione del progetto sostegno di agosto 2023?

9) Nel bando per la concessione del contributo ad integrazione, l’erogazione andava al proprietario dell’unità immobiliare oppure all’affittuario?

10) Il contributo dato dal Comune di Grosseto al bando di sostegno?

11) Riguardo alle risorse destinate al bando integrativo, a quanto ammontavano nel 2022?

12) A quanto ammonta il contributo destinato dal Comune di Grosseto al bando ordinario del 2023?

13) E’ previsto un contributo successivo ad integrazione nel bando ordinario laddove le richieste non fossero tutte esaudite?

14) Quanti hanno partecipato al bando ad integrazione con scadenza 2 ottobre 2023?”.