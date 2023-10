Infrastrutture, Forza Italia organizza un’iniziativa: “La Maremma paga gap enorme”

Sabato 21 ottobre il coordinamento provinciale di Forza Italia si mobiliterà per un’iniziativa sulle infrastrutture.

“Aderiamo convintamente alla giornata sulla mobilità e le infrastrutture – afferma Roberto Berardi –. La nostra provincia paga un gap altissimo sotto questo punto di vista e Forza Italia vuole lavorare per la modernizzazione del trasporto su ferro e su gomma. Una delegazione del nostro partito incontrerà sabato 21 a Firenze il Sottosegretario alle Infrastrutture Tullio Ferrante e l’europarlamentare Salvatore De Meo. Sarà l’occasione per mostrare ai nostri rappresentanti al Governo e in Europa la nostra idea di sviluppo del territorio. Ringraziamo il coordinatore regionale Marco Stella per l’iniziativa. Forza Italia si conferma attenta ai bisogni del territorio e impegnata per la sua crescita”.