Modifica legge sull’aborto, il Pd: “Vivarelli Colonna si rassegni alle donne libere”

“Il sindaco di Grosseto non si smentisce mai. Prima lascia allibiti sostenendo la proposta di far ascoltare il battito del feto alle donne in procinto di abortire, poi offende la nostra assessora regionale Alessandra Nardini, che ha giustamente difeso la legge 194. Ormai abbiamo perso il conto delle uscite contro le donne del sindaco Vivarelli Colonna, ma non possiamo consentire che chiunque, a maggior ragione un primo cittadino, possa offendere chi non la pensa come lui. Si rassegni alle donne libere, sia di scegliere sia di dire quello che pensano. La Toscana è terra di democrazia e di diritti“.

Così Emiliano Fossi, segretario del Pd Toscana.