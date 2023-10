Legge sull’aborto, Simiani: “Vivarelli Colonna pensi a risolvere i problemi della città”

“La destra, a Grosseto come al governo del Paese, utilizza lo stesso metodo: incapace di dare risposte ai problemi reali dei cittadini cerca di spostare l’attenzione su altro. Il sindaco Vivarelli Colonna infatti, invece di provare ad amministrare una città in crisi sociale ed economica, prova a distrarre l’opinione pubblica con proposte divisive, inopportune e sulle quali non ha alcuna competenza: ultima in ordine di tempo la Legge 194.

Entrare nel merito della questione significherebbe dare dignità di interlocuzione a chi non lo merita: caro sindaco, invece di continuare polemizzare sui diritti delle donne ed a offendere chi tenta di salvaguardare questi diritti, come l’assessora regionale della Toscana Alessandra Nardini a cui va la mia solidarietà, provi a lavorare con serietà per i problemi della sua comunità, che sono tanti e irrisolti”: è quanto dichiara su Facebook il deputato Pd Marco Simiani, sulla recente polemica scaturita dalle dichiarazioni del primo cittadino di Grosseto sulla legge sull’aborto.