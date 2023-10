Agricoltura, Rossi: “Pagamento anticipato Pac dimostra che il Governo vuole tutelare settore”

Roma. “Un provvedimento, quello varato dall’esecutivo Meloni, sull’anticipo del pagamento della Pac del 2023, che dà un aiuto veramente concreto a un comparto, come quello agricolo, così che le imprese possano far fronte alle molteplici criticità causate, sia dai vari cambiamenti climatici, nonché per programmare gli investimenti necessari per il proprio sviluppo rurale. Tantissime sono le aziende, le imprese, e gli agricoltori toscani e maremmani che aspettavano questo provvedimento.

Ancora una volta il Governo Meloni, con il Ministro dell’agricoltura, sovranità alimentare e foreste, Francesco Lollobrigida, e il sottosegretario Patrizio La Pietra, sono riusciti a dare adeguate risposte a uno dei comparti tra i più importanti e trainanti del nostro mondo produttivo nazionale, quello agricolo”.

È quanto dichiara il deputato, componente della Commissione ambiente della Camera dei Deputati, Fabrizio Rossi.