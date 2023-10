Tavolo della famiglia, Gabbrielli: “Partecipazione e cooperazione, dal Pd critiche infondate”

Grosseto. “Un tavolo della famiglia che ha visto un clima sereno di partecipazione e tanta cooperazione. L’incontro ha visto la partecipazione di tante associazioni del terzo settore, che hanno portato il loro contributo al tema. Malgrado questo aspetto non è mancata la critica da parte del Partito Democratico”.

A dichiararlo è Amedeo Gabbrielli, consigliere comunale di Forza Italia Ppe a Grosseto.

“Dispiace apprendere il disappunto di una forza politica che su questo argomento potrebbe e dovrebbe portare il proprio contributo – spiega Gabbrielli –. Dispiace perché un argomento così sacro come la famiglia è divenuto oggetto di un’inutile disputa politica. Occorre precisare che all’incontro erano state inviate soltanto associazioni del terzo settore e che la presenza di alcuni consiglieri comunali è nata per precisa volontà degli stessi”.

Gabbrielli conclude dicendo che: “L’interesse da parte dei consiglieri comunali che hanno partecipato al tavolo della famiglia è nato per la volontà di informarsi e continuando a seguire negli uffici la delibera della mozione approvata. Questi consiglieri hanno dimostrato di credere e di volere approfondire quanto scritto nella mozione. Una mozione che è stata presentata e votata, per poi essere seguita affinché l’attuazione della delibera venisse effettuata fino in fondo ed in tempi rapidi”.