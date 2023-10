Ippica, Simiani: “Rilanciare ippodromo del Casalone”

Grosseto. “La crisi dell’ippica Italiana perdura ormai da oltre dieci anni e pensare di rilanciare gli ippodromi puntando esclusivamente sui modelli del passato è oggi impensabile. Esistono strutture che possono essere rivitalizzate, anche grazie agli investimenti dei privati ed alla sinergia con le peculiarità territoriali. L’ impianto di Grosseto è una di queste strutture”: è quanto dichiara Marco Simiani, deputato grossetano del Pd, a margine del Festival del cavallo, in programma nel capoluogo maremmano.

“L’ippodromo rappresenta un luogo da riscoprire, in un’ottica di utilizzo polivalente: può rappresentare un punto di riferimento per la valorizzazione del cavallo autoctono della Maremma ed un luogo che potrebbe ospitare grandi eventi o attività legate al settore del divertimento e dello sport che potrebbero raccontare la storia della Maremma. Occorrono progetti specifici per attirare capitali privati e rilanciare una struttura dalle numerose potenzialità“: conclude Marco Simiani.