Congresso di Italia Viva, seggio aperto in città: ecco come votare e i candidati

Grosseto. Domani, domenica 15 ottobre, si svolgerà in tutta Italia il congresso di Italia Viva.

Si tratterà di un momento importante per la vita politica: saranno infatti eletti il presidente nazionale, il presidente regionale e un presidente per provincia o città metropolitana.

Le elezioni a Grosseto

Il seggio grossetano si trova in via della Pace 109/111 e sarà aperto dalle 10 sino alle 20. Il presidente del seggio sarà Gianni Brunacci, coadiuvato dagli scrutatori Antonella Ciacci ed Elio Guarriello.

Candidatura unica per il presidente nazionale sarà quella di Matteo Renzi. Per il ruolo di presidente regionale il candidato sarà Nicola Danti, mentre per la carica di presidente provinciale vi è unicamente la candidatura di Valerio Pizzuti.

Come votare

Potranno votare solo gli iscritti a Italia Viva e sarà sufficiente scrivere il nome e il cognome del candidato preferito in ognuna delle tre schede che saranno consegnate, per il nazionale, il regionale e il provinciale.

Italia Viva invita tutti gli iscritti a recarsi al seggio per esprimere il loro voto, auspicando la massima partecipazione. Chi si è registrato per il voto online dovrà esprimersi tramite quella modalità e non potrà farlo al seggio.