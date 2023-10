Pnrr, Rifondazione Comunista: “Il Comune esclude le frazioni dai progetti”

Grosseto. “Il Comune di Grosseto, tra i progetti del Pnrr, non ha purtroppo considerato alcun intervento per le frazioni, che avrebbero invece un grande bisogno di riqualificazione”.

A dichiararlo, in un comunicato, è il circolo di Grosseto di Rifondazione Comunista.

“Si fa portavoce di questa protesta Hanis Hassan, ex edicolante, ex consigliere di circoscrizione per ben due mandati e residente ormai da trentadue anni a Istia d’Ombrone – continua la nota –. Hassan ha visto nel corso degli anni aumentare l’abbandono ed il degrado del suo borgo storico, a cominciare dalla chiusura del Centro canottaggio, per cui era stata promessa una riapertura con tanto di piscina e di sala congressi. L’ex consigliere segnala inoltre anche buche ed avvallamenti delle strade, una segnaletica orizzontale assente con conseguenti incidenti stradali, una pavimentazione del centro storico iniziata nel 2016 e mai finita. Se queste sono le premesse possiamo immaginare che non ci saranno interventi per le strade dissestate di Marina di Grosseto e nessuna manutenzione del verde per la pineta di Principina a Mare”.

“Non ci sarà alcuna manutenzione del verde nemmeno per la signora Rosanna Casaburi di Roselle, che ha un leccio piantato accanto alla sua proprietà nel 1997, ma mai potato; il leccio è diventato così enorme che, aprendo la finestra, entra dentro casa e, crescendo a dismisura sul tetto, ingolfa tutte le gronde, inoltre i rami toccano terra non lasciando spazio sul marciapiede e sono prossimi ad invadere la carreggiata – termina il comunicato -. L’Ufficio Manutenziine del verde non ha i soldi in bilancio per effettuare l’intervento, ma è vietato ad effettuarlo personalmente alla signora anche a sue spese, poiché l’albero non si può toccare in quanto bene comunale. Di fronte a tutto questo tanta delusione, ma anche tanta tristezza”.