Proposta di legge sul salario minimo: continua la petizione, ecco dove firmare

Grosseto. Il Partito della Rifondazione Comunista-Up comunica che “chi vorrà firmare sulla nostra proposta di legge di iniziativa popolare sul salario minimo a 10 euro, potrà farlo a partire da giovedì prossimo, 12 ottobre, la mattina, dalle ore 9.30 alle ore 12.30, ed il pomeriggio, dalle 16.30 alle 19.30”.

“Torneremo infatti con i nostri banchetti (questa volta saremo in piazza Duomo) per convincere i cittadini a mettere la propria firma per questa sacrosanta battaglia – prosegue la nota di Rifondazione Comunista -. Il salario minimo c’è in quasi tutti i Paesi dell’Unione Europea e sicuramente andrà affiancato ad altre misure per tutelare i salari e le pensioni, come la reintroduzione della scala mobile per recuperare l’inflazione. Faremo un discorso più complessivo sul lavoro con un evento che stiamo organizzando per la fine del mese e che a breve pubblicizzeremo. Intanto firmiamo per questa legittima richiesta di un diritto fondamentale dei lavoratori”.