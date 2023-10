Lotta alla violenza di genere: un incontro per illustrare le proposte di legge

Lunedì 9 ottobre, alle 18.30, nella sala Pegaso del Palazzo della Provincia di Grosseto, si terrà un incontro sulle proposte di legge contro la violenza di genere in discussione in Parlamento.

L’incontro

In particolare, verranno presentati e discussi due disegni di legge sul tema dall’onorevole Valeria Valente, senatrice del Partito Democratico e segretaria di Presidenza del Senato. Coadiuverà la presentazione l’onorevole Marco Simiani, Deputato del Partito Democratico e segretario dell’ufficio di Presidenza della Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività connesse al ciclo dei rifiuti e su altri illeciti ambientali ad esse correlati.

A coordinare l’evento sarà l’avvocato Gabriella Capone, consigliera comunale del Partito Democratico di Grosseto.

Parteciperà, per un’analisi dei dati sul territorio, la presidente del Centro antiviolenza Olympia De Gouges, Sabrina Gaglianone. Saluti introduttivi e conclusivi dei segretari comunale e provinciale del Partito Democratico, Demetrio Cozzupoli e Giacomo Termine.

“L’incontro nasce con l’intento di affrontare una tematica nota a causa dei terribili episodi che riempiono le prime pagine dei quotidiani e prendono d’assalto i telegiornali. Siamo indignati di fronte alla violenza che si consuma, siamo inermi dinanzi ai futili motivi, spaventati per i dettagli di rapporti sentimentali viziati dall’odio e dalla gelosia. Quando quell’essere ‘pazzo d’amore’ non descrive affatto un sentimento positivo, ma è l’anticamera di una via senza uscita”, così l’avvocato Gabriella Capone spiega il perché l’Unione Comunale del Partito Democratico di Grosseto abbia inteso fermarsi un pomeriggio e riflettere su cosa si può fare.

“E lo fa insieme a chi lavora nelle sedi deputate a cercare di rafforzare la legislatura sull’argomento – continua Capone –. Si presentano, pertanto, le due proposte di legge, che mirano a fare qualche passo in avanti, a tutela delle vittime di violenza di genere, a colmare lacune normative, a coadiuvare la giustizia e gli operatori del settore nella lotta alla violenza, che, se va combattuta con pazienza culturalmente, si combatte nel quotidiano, nelle aule di giustizia”.