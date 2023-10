Fit Festival, il centrodestra: “Grande successo per la manifestazione”

Grosseto. “Successo per la prima edizione del Fit Festival, evento organizzato dall’Asd Umbertozzo e dall’atleta Antea Longo in collaborazione con il Comune di Grosseto.

L’appuntamento ha visto la partecipazione di centinaia di sportivi, che nella giornata di sabato scorso si sono riversati in centro storico e alla Fattoria La Principina. Molte le dimostrazioni, dedicate a sport di ogni tipo: vela, kite surf, judo, baseball, triathlon, tiro con l’arco, Mma, pallavolo, apnea, rugby e tante altre discipline. Una due giorni inclusiva, gioiosa, movimentata. Nata nel solco della destagionalizzazione e che ha contribuito a rivitalizzare il centro storico. La nostra città è stata visitata, in molti casi per la prima volta, da centinaia di persone. Abbiamo ricevuto un ampio e positivo riscontro, segno che la kermesse si è caratterizzata per la bontà della propria offerta.

La presenza di atleti di chiara fama, su tutti il campione di body building Gabriele Andriulli, ha segnato un ulteriore salto di qualità. Giovani appassionati hanno potuto vedere con i propri occhi il risultato della tenacia, della determinazione, del coraggio. La partecipazione di Andriulli, già premiato con l’Arnold Classic, evento sul culturismo ideato dal mitico Arnold Schwarzenegger, ha avuto una valenza simbolica importante, oltre che sportiva. Lui ha dimostrato che, anche davanti alle avversità che ci pone davanti la vita, dobbiamo reagire, combattere e non smettere mai di credere nei nostri sogni. Ecco, il Fit Festival, oltre alla bellezza degli sport, è stato anche questo”.

Così Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia, Nuovo Millennio e la lista civica Vivarelli Colonna sindaco in una nota.