Azione, al via il tesseramento: “Ecco come è possibile iscriversi”

Grosseto “Ci troviamo in un momento cruciale per la nostra democrazia e per il futuro del nostro Paese. La politica è un’opportunità per trasformare la società in meglio e oggi più che mai abbiamo bisogno di persone che credano in un’Italia migliore e siano pronte a fare la differenza”.

A dichiararlo, in un comunicato, è Azione Grosseto.

“In vista della stagione dei congressi provinciali e regionali, indetti dal comitato direttivo nazionale di Azione, abbiamo pensato di incontrarci per un aperitivo in compagnia di Giuseppe Zollino, responsabile nazionale di Azione e professore di Tecnica ed Economia dell’energia e di impianti nucleari – prosegue il comunicato -. Sarà un’occasione per incontrarci e confrontarci sul tema dell’energia e sulle future tornate elettorali. L’incontro sarà a Porto Ercole, il 6 ottobre alle 19, all’ Ugo’s Bar (accanto a èiazza Roma) ; chi vorrà potrà effettuare il tesseramento direttamente sul posto. Per chi non potrà partecipare all’aperitivo, vi invitiamo caldamente a rinnovare l’iscrizione o ad iscriversi per la prima volta mediante il sito di Azione. La scadenza per farlo è l’8 ottobre 2023 e la partecipazione è essenziale per costruire un partito forte, inclusivo e rappresentativo”.

“I congressi provinciali sono l’occasione in cui si discutono e si definiscono le strategie politiche a livello locale. Iscrivendosi o rinnovando il vostro tesseramento, avrete voce in capitolo per contribuire alla definizione di programmi e iniziative che rispecchiano le vostre convinzioni e le esigenze della vostra comunità – prosegue il comunicato -. I congressi territoriali si terranno secondo la seguente principale tempistica:

8 ottobre chiusura delle iscrizioni valide ai fini congressuali;

10,11 e 12 novembre celebrazione dei congressi provinciali;

15-16-17 dicembre celebrazione dei congressi regionali”.

“Come iscriversi o rinnovare il tesseramento? È semplice! Si può fare online sul nostro sito web ufficiale, al link www.azione.it – termina la nota -. Chiunque abbia bisogno di assistenza o di informazioni aggiuntive, saremo ben lieti di aiutarvi in ogni fase del processo contattando Antonio, al 349.7197878, o Ludmila, al 320.4661523″.