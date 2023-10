Assistenza psichiatrica, Forza Italia – Ppe: “Fatti passi in avanti”

Grosseto. Un passo in avanti per garantire giuste cure e adeguati percorsi d’integrazione ai pazienti psichiatrici con disturbi antisociali, con più sicurezza per tutti.

Con l’approvazione in Consiglio comunale dell’ordine del giorno del consigliere Andrea Vasellini, della lista civica Vivarelli Colonna sindaco, è stato fatto un primo passo nella giusta direzione.

«L’assistenza psichiatrica in Italia dovrebbe estendersi a tutti i casi bisognosi, ovvero milioni di persone – dichiarano da Forza Italia Ppe –, confermando sia la necessità di interventi preventivi, sia la priorità dell’intervento nella comunità, sia il principio della continuità terapeutica».

Necessari, però, saranno anche i futuri interventi in questo ambito: «È necessario affrontare le criticità dei servizi territoriali e ospedalieri – aggiungono – con riferimento alla sentenza 22/2022 della Corte costituzionale, che ha chiesto al Parlamento di intervenire su questa questione. Verificato che nel campo della psichiatria si prospetta una continua e rapida evoluzione dei criteri diagnostici, terapeutici e un rinnovamento dei modelli assistenziali, crediamo sia importante attuare un aggiornamento degli aspetti organizzativi e legislativi».

In conclusione, Forza Italia Ppe punta decisa a un processo evolutivo dell’assistenza psichiatrica: «Auspichiamo che ogni modifica della legge 180 assicuri interventi adeguati e tempestivi nelle diverse fasce di età e di gravità, in modo da abbracciare l’intero spettro dei disturbi mentali. Occorrono investimenti per avviare i cambiamenti auspicati, che produrrebbero risparmi di valore inestimabile sul piano umano, sociale e anche economico».