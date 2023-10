“Una rosa per Norma”: il Comitato 10 Febbraio commemora Norma Cossetto

Grosseto. Si è svolto ieri, sabato 30 settembre, nella Sala Pegaso del Palazzo Aldobrandeschi della Provincia di Grosseto, l’incontro “Una rosa per Norma”, organizzato e promosso in tutta Italia dal Comitato 10 Febbraio per onorare la memoria della giovane studentessa istriana Norma Cossetto, che, dopo indicibile violenze, venne gettata agonizzante in una foiba, e per ricordare l’esodo forzato di migliaia di nostri connazionali dal confine orientale d’Italia.

L’evento, patrocinato dalla Provincia di Grosseto e dal Comune di Grosseto, ha visto i saluti della senatrice Simona Petrucci (Fratelli d’Italia) e dell’onorevole Fabrizio Rossi (Fratelli d’Italia), insieme a ad una approfondito ed emozionale intervento storico del relatore, lo scrittore e giornalista Silvano Olmi, presidente nazionale del Comitato 10 Febbraio, alla presenza dei rappresentanti delle autorità civili e militari e con la partecipazione di tanti cittadini.

L’incontro

Silvano Olmi ha raccontato le vicende storiche dei territori al confine d’Italia e ha messo in luce “le tante vicende che una certa storiografia da sempre cerca di piegare a logiche politiche”.

“Finalmente – ha spiegato – tutti noi possiamo ascoltare la verità sulla tragedia delle foibe e sul dramma dell’esodo che coinvolse ben 350.000 italiani, costretti ad abbandonare le proprie terre di vita e cultura secolare italiana”.

“Quest’anno 400 città italiane ed estere hanno già aderito all’iniziativa, il cui slogan è ‘Un fiore che non appassisce’, un titolo fortemente evocativo – ha dichiarato Francesca Carpenetti, referente del Comitato 10 Febbraio di Grosseto – per ricordare un messaggio di pace e di libertà. Commemoriamo i martiri delle foibe e il sacrificio degli esuli dal confine orientale d’Italia e lo facciamo con un cuore libero da macigni, nel nome di Norma Cossetto e del suo bellissimo sorriso, che nessuno riuscirà mai a spegnere.

“Ricordare il sacrificio personale di Norma – ha dichiarato Simona Petrucci – consente di immedesimarmi in lei e nella sua sua scelta di libertà e di coraggi , così come, tramite lei, di incoraggiarci a denunciare e contrastare la violenza che le donne ancora subiscono in guerra, ma anche in tempo in pace£.

“Il nome della giovane studentessa istriana – ha sottolineato Fabrizio Rossi – catalizza tutte le altre vittime dello stesso contesto storico che in Italia si è cominciato a conoscere dall’istituzione del Giorno del Ricordo con la legge del 30 marzo 2004 n.92 e che per un lungo passato è rimasto sconosciuto. Questo non per una colpevole dimenticanza o di un oblio, ma in ragione di una vera e propria volontà politica, volta a negare la verità. Oggi finalmente, grazie a tanto nostro sforzo, impegno e passione, questa storia censurata è ritornata alla luce”.