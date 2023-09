Tirrenica, Azione: “Basta posizioni contraddittorie, servono interventi concreti per adeguamento”

Grosseto. “La Tirrenica sarà un’autostrada, una superstrada, o rimarrà una camionale? Il Governo delle chiacchiere, che non è coerente neppure nei progetti, credibili o fantasiosi che siano, trova in Rossi e Donzelli due incredibili protagonisti”.

A dichiararlo, in un comunicato, è Antonio Tronconi, di Azione Grosseto.

“Ma la ennesima vittima di tutto questo rimane la Maremma, che da decenni attende la soluzione ai propri atavici problemi di viabilità – continua la nota –. Condividiamo le preoccupazioni dell’onorevole Simiani e del sindaco Chelini, ma aggiungiamo che, nell’esercizio della loro comunicazione istituzionale, Donzelli e Rossi appaiono delle voci irrilevanti e perlopiù fastidiose e contraddittorie, al fine del concreto e pragmatico conseguimento di atti finalizzati alla soluzione definitiva del problema”.

“Il percorso della messa in sicurezza dell’Aurelia, in quanto tale, non può assolutamente essere rimandato e quanto mai quando la non sicurezza evidente, è a spese e costo di vite umane in una tragica cronistoria che purtroppo non ha soluzione di continuità – termina il comunicato -. Azione non dimentica che dal 1968 se ne parla; ora basta proclami strumentali alla propagand.a Ora è il tempo dei fatti, e se tali saranno, saranno sempre tardivi rispetto alle attese ed alle esigenze di popolazione ed imprese del territorio”.