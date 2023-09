Grosseto ricorderà Norma Cossetto a 80 anni dalla morte: incontro in sala Pegaso

Grosseto. Si svolgerà sabato 30 settembre, alle 10.30, nella sala Pegaso di Palazzo Aldobrandeschi, sede della Provincia di Grosseto, l’incontro intitolato “Norma Cossetto – Un fiore che non appassisce”, in ricordo della giovane italiana e istriana nell’ottantesimo anniversario (1943/2023) dal suo martirio.

La conferenza di Grosseto si svolge nell’ambito della manifestazione nazionale “Una rosa per Norma“, indetta dal Comitato 10 Febbraio, giunta alla quinta edizione e che si celebra in 400 città italiane ed estere.

L’incontro, dopo gli interventi di saluto istituzionale della senatrice Simona Petrucci (Fratelli d’Italia) e dell’onorevole Fabrizio Rossi (Fratelli d’Italia), vedrà come relatore il presidente nazionale del Comitato 10 Febbraio, Silvano Olmi (nella foto), che parlerà della giovane martire istriana, la quale, nella notte tra il 4 e 5 ottobre 1943, dopo aver subito inaudite violenze, venne gettata agonizzante in una foiba dai partigiani comunisti slavi.

“La giovane Norma pagò con la vita la scelta d’amore per la sua terra – ricorda la referente del Comitato 10 Febbraio di Grosseto, Francesca Carpenetti -. La sua vicenda è poi assurta a simbolo della tragedia delle foibe grazie alla Medaglia d’Oro al Merito civile, concessale nel 2005 dall’allora Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi. e oggi, dopo centinaia di inaugurazioni di piazze, targhe, vie e monumenti in suo onore, è diventata simbolo di un’italianità fatta d’amore, di rispetto e giustizia”.

“Ma ricordarne il sacrificio – conclude Francesca Carpenetti – consente anche di denunciare e contrastare la violenza che le donne ancora subiscono in guerra. come in tempo di pace”.

Il Comitato 10 Febbraio

Il Comitato 10 Febbraio è stato creato subito dopo l’istituzione del Giorno del Ricordo, avvenuta con la legge 30 marzo 2004, n. 92, in memoria delle vittime delle foibe, dell’esodo giuliano-dalmata e delle vicende del confine orientale. Il Comitato 10 Febbraio è un’associazione che raccoglie soprattutto cittadini italiani che, pur non avendo un legame diretto o famigliare con le tragedie delle foibe e il dramma dell’esodo giuliano-dalmata, si accostano con particolare sensibilità a queste pagine di storia italiana.