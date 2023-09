Tirrenica, Simiani: “In Legge di Bilancio il Governo dovrà inserire le risorse”

Grosseto. “Le recenti dichiarazioni del deputato di Fratelli d’Italia Giovanni Donzelli sulla trasformazione della Tirrenica in autostrada hanno suscitato preoccupazione in tutti i livelli istituzionali e politici. La rapida precisazione del deputato grossetano di Fratelli d’Italia Fabrizio Rossi conferma la posizione che l’intera comunità territoriale aveva deciso. Ora è necessario che il Governo inserisca, nella prossima Legge di Bilancio, le risorse per far partire l’opera.”: è quanto afferma Marco Simiani, capogruppo del Pd in Commissione Ambiente di Montecitorio.

“Sia la Premier Giorgia Meloni che il Ministro delle infrastrutture Matteo Salvini si erano impegnati, anche in seguito a indirizzi parlamentari, a finanziare i tratti stradali della Tirrenica a partire dalla Legge di Bilancio. Mi rassicurano le dichiarazioni di Fabrizio Rossi che, coerentemente a quanto hanno sostenuto gli enti locali, compreso il Comune di Grosseto e la Regione Toscana, vanno nella direzione da tutti noi auspicata sul futuro della Tirrenica. Tuttavia mi aspetto una piena conferma da parte del Governo sul percorso intrapreso, per rispetto dei cittadini, delle istituzioni locali e di Anas, che sta lavorando da mesi per portare avanti il progetto. Nei prossimi giorni il Consiglio superiore dei lavori pubblici potrebbe approvare il progetto del primo lotto (Tarquinia-Pescia Romana) e, se il Governo fornirà le risorse necessarie, l’opera potrà iniziare la fase di cantierizzazione. E’ il momento giusto e tutti dobbiamo marciare nella stessa direzione”: conclude Simiani.