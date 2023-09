Sanità, Fratelli d’Italia: “Bonaccini dà lezione a Giani su come salvare il settore in Toscana”

Grosseto. “Se fosse stato uno scherzo, ma purtroppo così non lo è, verrebbe veramente da sorridere nel vedere il presidente nazionale del Partito Democratico Stefano Bonaccini che spiega a tutto l’establishment della Regione Toscana, schierato l’altro ieri a Grosseto, di come dovrebbe funzionare la sanità in Italia e in Toscana, dimenticandosi dei disastri causati proprio dai suoi compagni di partito che da sempre amministrano la sanità, e non solo, nella nostra regione”.

È quanto affermano il deputato e coordinatore regionale di Fratelli d’Italia, Fabrizio Rossi, e il coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia Grosseto, Luca Minucci.

“Ci fa davvero compassione che un presidente e politico di lungo corso, come il Governatore Bonaccini, per parare i colpi e le magagne della più che decennale gestione fallimentare della sanità toscana, dia adesso la colpa al Governo Meloni, quando invece sa benissimo che i tagli e il depauperamento dei servizi, e soprattutto la grossa voragine nei conti della Regione Toscana, non partono certamente da oggi – continuano Minucci e Rossi -, ma sono frutto di scellerate scelte che partono da molto lontano, quando alla guida del Paese non c’erano certamente Governi di centrodestra”.

“Siamo davvero stanchi, non solo noi di Fratelli d’Italia, ma soprattutto i cittadini toscani, di sentire le solite sterili lamentele di un Pd alla deriva, che, per coprire le magagne del passato e quelle attuali, continua a dare la colpa a chi, come l’esecutivo Meloni, non ne ha. È arrivato il moment,o anche per la Toscana, di un cambio di passo e soprattutto di governo. Le amministrative 2025 sono dietro l’angolo, la sinistra e tutto il Partito democratico sono avvertiti“, concludono Fabrizio Rossi e Luca Minucci.