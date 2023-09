Sanità, Gabbrielli e Pizzuti: “Carenza di personale e disagi per i pazienti, stop ai tagli”

Grosseto. La situazione sanitaria del nostro territorio ha ormai raggiunto un punto critico, con una tendenza che non lascia ben sperare per il prossimo futuro.

Una situazione sulla quale Amedeo Gabbrielll e Valerio Pizzuti, consiglieri comunale di Forza Italia-Ppe e Liberali e rRformisti a Grosseto, pongono da tempo all’attenzione: «La carenza di personale sanitario, soprattutto per quanto riguarda medici e infermieri, è ormai diventata cronica, sia nei presidi ospedalieri che nelle strutture del territorio maremmano. Questa carenza determina numerosi disservizi per i cittadini, incrementando le liste di attesa per visite specialistiche e interventi operatori».

Gabbrielli e Pizzuti inquadrano alcune soluzioni da mettere in campo per provare a tamponare il disservizio sanitario e tentare di risolvere la situazione: «Appare evidente che in prima battuta occorra aumentare i tetti di spesa per il personale sanitario, affinché non risulti condizione ostativa e permetta al cittadino di usufruire dei servizi in relazione ai propri bisogni e nel rispetto dei criteri previsti dalla Costituzione».

In seconda battuta, secondo i consiglieri comunali, «Occorre dare priorità a progetti ospedale-territorio, in modo da dare privilegio alla continuità assistenziale, oltre a integrare servizi e strutture che operano nel sistema di emergenza-urgenza».

Misure che potrebbero dare respiro al sistema sanitario e consentirebbero di diminuire drasticamente i disservizi sanitari, con un’ultima riflessione: «Supportare il mondo del volontariato con la formazione di professionalità specifiche nel settore emergenza-urgenza – concludono Gabbrielli e Pizzuti– consentirebbe di avere molte più forze in campo per fornire un adeguato servizio sanitario a tutti i cittadini».