Tesseramento, Fratelli d’Italia apre la sede: gli orari

Grosseto. Il circolo “Mirco Butelli” Fratelli d’Italia Grosseto organizza, per la mattina di sabato 23 settembre, dalle 10 alle 12, la campagna di tesseramento per il 2023, nella sede provinciale del partito, in via Tagliamento n. 17 a Grosseto. Saranno presenti alcuni dirigenti locali.

“Decidere di tesserarsi e sostenere Fratelli d’Italia – dichiara il presidente del circolo e consigliere comunale di Grosseto, Luca Vitale – è molto importante. È un modo anche questo per conoscere ed essere vicini alle iniziative ed alle attività del partito a livello provinciale e nazionale”.