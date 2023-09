Lo sport entra nella Costituzione, Rossi: “Svolta epocale”

Grosseto. “Finalmente, con l’attuale deliberazione di oggi alla Camera dei deputati, nel 75° anniversario della Costituzione, è stata approvata in maniera definitiva la modifica dell’articolo 33, con l’inserimento del riconoscimento del valore educativo, sociale e della promozione del benessere psicofisico della pratica sportiva nella nostra Carta costituzionale. Un passaggio epocale, che porta la nostra nazione ad adeguarsi agli standard delle altre nazioni europee. L’importanza dello sport agonistico e professionistico, ma soprattutto della pratica sportiva in generale a tutti i livelli, soprattutto a quelli dilettantistici e amatoriali, diventa un forte elemento sia di coesione e inclusione, ma soprattutto un momento fondamentale per il benessere della salute psicofisica di tutti i cittadini italiani“: a dichiararlo è il deputato, capogruppo di Fratelli d’Italia nella Commissione parlamentare infanzia e adolescenza e coordinatore regionale del partito, onorevole Fabrizio Rossi.

“E’ sotto gli occhi di tutti quanto sia importante praticare un’attività motoria e sportiva, in quanto è ormai acclarato da anni, dai massimi esperti medici, che una vita sedentaria, senza nessuna attività motoria, porta moltissimi rischi per la salute dei cittadini e costi per tutta la collettività. Con la modifica dell’articolo 33 della Costituzione abbiamo messo una pietra miliare nello sviluppo della nostra nazione. Un risultato importante che Fratelli d’Italia, assieme a tutto l’esecutivo Meloni e al Ministro dello sport Andrea Abodi, da sempre ha cercato di portare avanti. L’aver poi approvato la modifica all’unanimità è un ulteriore segno di maturità da parte di tutte le forze politiche“, conclude Fabrizio Rossi.