Fabrizio Rossi nominato capogruppo di Fratelli d’Italia nella Commissione parlamentare per l’infanzia e l’adolescenza

Grosseto. Dopo essere stato nominato a luglio nella Commissione parlamentare bicamerale per l’infanzia e l’adolescenza, l’onorevole grossetano Fabrizio Rossi è stato nominato, in questi giorni, capogruppo di Fratelli d’Italia presso la Commissione stessa.

“Sono davvero molto onorato di questo importante incarico che mi è stato affidato come capogruppo di Fratelli d’Italia nella Commissione bicamerale per l’infanzia e l’adolescenza da parte dei presidenti dei gruppi parlamentari di Camera e Senato, Tommaso Foti e Lucio Malan, ai quali va il mio personale ringraziamento per la stima e fiducia. Come capogruppo di Fratelli d’Italia all’interno della Commissione mi impegnerò per intraprendere azioni incisive per i nostri bambini e i nostri ragazzi sui tanti temi che andranno trattati, a partire dalla diffusione precoce delle droghe, al disagio giovanile, alla pedofilia e alla pedopornografia. Insieme ai colleghi del Senato e della Camera, ci impegneremo a sostenere le politiche che il Ministro Roccella ha indicato nella sua relazione durante la sua audizione in Commissione“, dichiara il deputato Fabrizio Rossi.