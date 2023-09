Giglio, Simiani: “Accelerare la ristrutturazione della Rocca Pisana”

Grosseto. “La Rocca Pisana dell’Isola del Giglio va restaurata in tempi brevi e riconsegnata alla comunità affinchè possa essere valorizzata ed utilizzata al meglio per lo sviluppo sociale, economico e turistico, concretizzando il lavoro fatto fino ad oggi dal Parco nazionale dell’Arcipelago toscano”: è quanto dichiara Marco Simiani, deputato grossetano del Pd, depositando un’interrogazione sulla situazione dello storico monumento in provincia di Grosseto.

“La Rocca Pisana o Aldobrandesca è il monumento simbolo di Giglio Castello: edificata tra il X e l’XI secolo, è stata più volte ampliata e restaurata. Chiediamo quindi all’amministrazione comunale un cambio di passo per garantire, dopo i notevoli ritardi degli scorsi anni, il pieno utilizzo delle risorse stanziate e un iter dei lavori certo e rapido”: conclude Marco Simiani.