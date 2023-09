Viabilità, il Pd: “Troppi incidenti in città, inviateci segnalazioni e suggerimenti”

Grosseto. “La viabilità è un problema a Grosseto? Si! Lo certificano i numeri: nel 2022 oltre 1000 incidenti in città, praticamente tre al giorno, domeniche e festivi compresi, e, dalle notizie che si leggono giornalmente sui media, il 2023 mantiene questa triste tendenza”.

A dichiararlo, in un comunicato, è il circolo Pace del Partito democratico di Grosseto.

“Viene quindi da domandarci: perchè? Ma soprattutto, cosa possiamo fare? Le problematiche sono sotto gli occhi di tutti, al netto della disattenzione e svagatezza dei cittadini, parcheggi selvaggi, mancanza di dossi rallentatori, latitanza dei vigili urbani, manto stradale spesso inadeguato, sono le prime che vengono in mente, basta leggere le numerose segnalazioni sui social dei cittadini – continua la nota -. Tutte concause che non risparmiano nessuno, automobilisti, motociclisti, ciclisti e pedoni. Il quartiere Pace è forse maggiormente coinvolto da questi incidenti, dato che è attraversato da numerose strade importanti ad alto scorrimento, via della Pace e via Emilia su tutte, ed è per questo che il circolo Pace del Partito Democratico chiede aiuto ai cittadini”.

“Inviate all’indirizzo mail circolopacepd@gmail.com le vostre segnalazioni, magari corredate da vostre foto, e suggerendo eventualmente una probabile soluzione: il tutto verrà raccolto ed elaborato anche con l’aiuto di professionisti del settore in modo da poter produrre un documento da sottoporre all’amministrazione comunale con le eventuali soluzioni delle varie problematiche – termina il comunicato -, in modo da rendere i cittadini che lo vorranno partecipi e protagonisti di una politica attiva a favore della sicurezza stradale del quartiere e di tutta la città”.