Giornata della solidarietà: Fratelli d’Italia organizza raccolta di materiale di primo soccorso

Grosseto. “Fratelli d’Italia è sempre in prima linea per la solidarietà e l’aiuto al prossimo“. A dichiararlo, in una nota congiunta, sono Simonetta Baccetti, responsabile regionale del Dipartimento terzo settore del partito, e Lorenzo Lauretano, presidente provinciale di Gioventù Nazionale Grosseto.

“In occasione della Giornata mondiale della solidarietà – dichiarano Baccetti e Lauretano -, il Dipartimento regionale terzo settore e Gioventù Nazionale Grosseto hanno organizzato, per giovedì 31 agosto, dalle 18.30 alle 20.00, nella sede di Fratelli d’Italia, in via Tagliamento a Grosseto, una raccolta di materiale di primo soccorso: disinfettanti, cerotti, garze, cotone e quant’altro, da donare alle associazioni del territorio. L’iniziativa ricade nell’ambito della decisione del Dipartimento regionale dipendenze e terzo settore di Fratelli d’Italia e di Gioventù Nazionale, che ci vede sempre in prima linea nella solidarietà. Un’iniziativa importante che serve a dare concretezza al concetto di solidarietà e promuovere al contempo il sostegno a chi è in difficoltà e ha bisogno di aiuto”.

“Non ci scordiamo che sono i piccoli gesti che fanno la differenza e che spesso possono contribuire a cambiare le cose. Noi come Fratelli d’Italia e Gioventù Nazionale ci siamo”, concludono Simonetta Baccetti e Lorenzo Lauretano.