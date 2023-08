Maltempo in arrivo, Bernardini: “Il Comune ha pulito tombini e caditoie?”

Grosseto. “Stiamo per entrare nel pieno della stagione autunnale e, come spesso accade, nella stagione degli acquazzoni”.

A dichiararlo, in un comunicato, è Rita Bernardini, consigliera comunale del gruppo misto di minoranza a Grosseto.

“Spesso, i danni a cose ed allagamenti vari sono causati anche dalla mancanza di una manutenzione adeguata di strade e di cunette stradali e del coordinamento degli interventi di pulizia di caditoie, tombini e cunette su strade ed aree comunali – continua la nota –. È dunque opportuno agire in via precauzionale, tramite attività di prevenzione: il loro corretto funzionamento viene mantenuto infatti attraverso la pulizia e lo svuotamento delle camere di sedimentazione dove presenti, per mantenerne l’efficienza ed evitare così il ristagno delle acque meteoriche. Che pioverà ormai c’è stato annunciato da diversi giorni. Dobbiamo sperare che la pioggia non sia violenta o possiamo sperare che, invece, sia stata fatta preventivamente un’adeguata pulizia dei tombini e caditoie?”.

L’interrogazione

Ecco l’interrogazione presentata nel Consiglio comunale all’inizio dell’estate:

“Premesso che

• ormai negli ultimi anni è in atto un cambiamento climatico significativo che ci sta portando più verso un clima tropicale con forti piogge di breve durata che possono portare alla luce alcune delle varie problematiche in città (dalla pulizia delle caditoie e cunette stradali);

• i danni a cose, abitazioni e persone causati dalle alluvioni sono dovuti anche alla mancanza di una manutenzione adeguata di strade e di cunette stradali;

• è dunque opportuno agire in via precauzionale, tramite attività di prevenzione: il loro corretto funzionamento viene mantenuto infatti attraverso la pulizia e lo svuotamento dei tombini e delle caditoie.

Considerato che:

• l’amministrazione ha sempre garantito la manutenzione e la pulizia dei tombini;

• è opportuno e necessario per il loro corretto funzionamento operare periodicamente dei lavori di pulizia e lo svuotamento delle camere di sedimentazione dove presenti, per mantenerne l’efficienza ed evitare così il ristagno delle acque meteoriche.

Interroga il sindaco e la Giunta:

• se è stato predisposto un intervento di pulizia straordinaria di tutti i tombini e delle caditoie della rete stradale della città e dei paesi della provincia;

• in caso contrario, se non si ritenga necessario intervenire con imperiosa urgenza, considerato che la mancata immediata manutenzione e pulizia dei tombini e delle caditoie presenti nell’intera rete delle strade comunali potrebbe mettere in serio pericolo l’incolumità dei cittadini in caso di alluvioni improvvise”.