Incendi, Rossi: “Grazie ai Vigili del Fuoco per l’impegno, pene esemplari per i piromani”

Grosseto. “Due incendi in poco tempo, entrambi quasi sicuramente di origine dolosa, hanno colpito il primo l’Isola d’Elba, nel comune di Rio Marina, nella tarda serata di lunedì 21 agosto, il secondo, ieri pomeriggio, le pendici del Monte Amiata nel comune di Castell’Azzara. In entrambi i roghi, per fortuna, il tempestivo intervento da parte dei Vigili del Fuoco, della Protezione civile regionale, delle Forze dell’ordine e dei tantissimi volontari, ha permesso di domare le fiamme senza che nessun rimanesse ferito. Purtroppo, i danni alle cose, e soprattutto all’ambiente, rimangono enormi”. È quanto dichiara il deputato grossetano Fabrizio Rossi, componente della Commissione ambiente della Camera e coordinatore regionale di Fratelli d’Italia.

“Due incendi che hanno mangiato ettari di vegetazione e fatto danni all’ambiente irreparabili. Specialmente il primo, quello che si è sviluppato all’Isola d’Elba, dove circa 700 persone sono state fatte evacuare nella notte a scopo precauzionale, mettendo a repentaglio anche la vita di tante persone. Se, come sembra dai primi accertamenti, vi fosse l’origine dolosa del rogo, mi auguro che il o i responsabili siano quanto prima individuati e consegnati alla giustizia e agli stessi vengano inflitte pene esemplari. I piromani non la devono più passare liscia. Un grandissimo ringraziamento va a tutti gli attori che si sono impegnati e prodigati per spengere i due roghi e mettere in sicurezza le due zone. Un plauso particolare va al personale dei Vigili del Fuoco che, come sempre, è in prima linea a vigilare sulla nostra sicurezza”, conclude Fabrizio Rossi.