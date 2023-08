“L’Italia torna vincente”: la campagna di Fratelli d’Italia arriva in città

Grosseto. Prosegue la campagna estiva “L’Italia torna vincente”, promossa da Fratelli d’Italia.

Giovedì 24 agosto, dalle 21, in occasione delle “Notti rosa musicali” organizzate da alcuni locali del centro storico, Fratelli d’Italia sarà a Grosseto, nel cuore pulsante della città, per incontrare e parlare con cittadini e turisti.

“Infatti – dichiara il presidente del circolo di Fratelli d’Italia Grosseto, Luca Vitale, organizzatore dell’evento -, dopo le iniziative effettuate a Marina di Grosseto a inizio mese e quella di due giorni fa a Porto Santo Stefano, saremo presenti giovedì sera per le vie e le piazze del centro storico di Grosseto, dove, assieme a dirigenti e militanti del nostro partito, consegneremo un volantino spiegando cosa è stato fatto dall’esecutivo Meloni in questi 10 mesi di governo del Paese. Anche questo, è un modo semplice e diretto per parlare e stare vicino alla gente, cercando di spiegare veramente i contenuti dei vari provvedimenti adottati dal nostro Governo sino ad oggi”.