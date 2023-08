Granchio blu, Simiani: “Servono norme per contrastare invasione”

Grosseto. “L’invasione del granchio blu è ormai estesa a moltissime aree costiere del Paese e crea notevoli danni alle colture ittiche e alla filiera del mercato associato ad esse. I finanziamenti stanziati dal Governo per i ristori rischiano di essere irrisori rispetto ai danni, e soprattutto non aiutano a sviluppare le conoscenze su un problema che cresce giorno dopo giorno. La Regione Toscana ha già attivato dei progetti di ricerca per verificare la piena commestibilità del granchio. Alcuni atenei stanno cercando di capire il rapporto di questa specie importata dal nord America con i nuovi habitat.

Per contrastare con efficacia questo nuovo fenomeno è necessario stanziare risorse adeguate per finanziare gli studi relativi al comportamento di questa specie aliena, soprattutto in funzione della rete trofica e delle modalità di riproduzione. Presenteremo in questa direzione un emendamento al Decreto Omnibus quando verrà esaminato dal Parlamento”: è quanto dichiara Marco Simiani, capogruppo del Pd in Commissione Ambiente di Montecitorio.