Fratelli d’Italia incontra cittadini e turisti della frazione: “Ecco i risultati del Governo Meloni”

Marina di Grosseto (Grosseto). “Oggi c’è un’Italia rispettata a livello internazionale e con dati economici che mostrano una crescita migliore di Francia e Germania: è una risposta a chi aveva previsto una catastrofe con la vittoria di Fratelli d’Italia”.

Questa la frase centrale, a firma Giorgia Meloni, del piccolo opuscolo che, nella serata di ieri, Fratelli d’Italia ha condiviso con i tanti cittadini e turisti che stanno trascorrendo le loro vacanze a Marina di Grosseto. Presenti la senatrice Simona Petrucci e numerosi dirigenti del partito, tra cui il vicesindaco di Grosseto Bruno Ceccherini, il coordinatore provinciale Luca Minucci, il consigliere provinciale Guendalina Amati, il dottor Alessandro Bracciali, il capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio comunale di Grosseto Andrea Guidoni, i consiglieri comunali Simonetta Baccetti e Luca Vitale, la responsabile provinciale dipartimento famiglia e valori non negoziabili Maria Cristina Rampiconi.

“Il Governo non va in vacanza – ha dichiarato la senatrice Petrucci, che ha distribuito sul lungomare gli opuscoli – e continua a lavorare per gli italiani. Ma abbiamo ritenuto importante condividere con i cittadini quanto di buono fatto fino ad ora, i tanti risultati raggiunti in appena 10 mesi. Abbiamo messo mano alla riforma del fisco, finalmente al fianco di imprese e cittadini; abbiamo dato regole precise ai flussi migratori anche in sostegno ai Paesi di provenienza assestando un duro colpo ai trafficanti di vite umane. Per non parlare poi dell’economia, dei posti di lavoro in continua salita, degli indicatori che ci pongono ai vertici in Europa: dati che ci fanno capire che davvero l’Italia ha intrapreso una nuova strada. Vorrei citare anche il decreto Siccità, che l’Italia aspettava da più di vent’anni, il decreto Bollette per stare vicino alle famiglie più deboli che stanno affrontando i rincari energetici, la riforma della giustizia, il pugno duro contro la criminalità. Ora, non ci resta che continuare a lavorare”.

“Il Governo targato Giorgia Meloni – hanno commentato Ceccherini e Minucci – è in carica da appena 10 mesi, ma possiamo già dire che l’Italia ha intrapreso un nuovo cammino. Una strada di grande rilancio che passa attraverso un legame per noi fondamentale: quello con il territorio. Fratelli d’Italia continua in questo senso ad alimentare il collegamento diretto tra Roma e il resto della nazione perché solo attraverso il continuo confronto con la base è possibile intercettare istanze e bisogni. Anche nel territorio grossetano questo scambio rimane vivo e attivo più che mai. Siamo stati felici di condividere con i cittadini i grandi risultati del Governo e siamo pronti, insieme, a dare un nuovo volto all’Italia”.