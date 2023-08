I primi 10 mesi del Governo Meloni: se ne parla in un incontro pubblico di Fratelli d’Italia

Grosseto. Inizia la campagna estiva di Fratelli d’Italia, un tour che toccherà oltre 250 località turistiche in Italia, dove è prevista la partecipazione di parlamentari e dirigenti e responsabili del movimento giovanile del partito di Giorgia Meloni.

Il primo appuntamento per quanto riguarda la provincia di Grosseto è stato fissato per venerdì 11 agosto alle 18.30 a Marina di Grosseto, presso l'”Insolito Caffè” in via della Chiesa di San Rocco.

“L’intento da parte di Fratelli d’Italia – dichiara il coordinatore provinciale Luca Minucci – è quello di far conoscere e illustrare ai cittadini e alla stampa l’operato di questi primi dieci mesi del lavoro svolto da parte del Governo Meloni. Un modo per confrontarsi con la popolazione sui risultati ottenuti e le sfide che ancora ci aspettano”.

All’incontro, assieme al coordinatore provinciale Luca Minucci e ad altri dirigenti, sarà presente la senatrice Simona Petrucci, componente della Commissione Ambiente del Senato della Repubblica.

Nell’occasione, saranno distribuiti volantini e pieghevoli con i risultati e le riforme più significative sino adesso approvate dall’esecutivo Meloni.

“Il dialogo con i cittadini – conclude Luca Minucci – resta uno dei punti fondamentali della politica portata avanti da Fratelli d’Italia. Durante questo mese saremo presenti anche in altre località della provincia di Grosseto che saranno rese note a breve, dove continueremo a fare informazione e incontri con turisti e cittadini”.