Granchio blu, Simiani: “Da Governo solo una pezza, occorre Consorzio gestione laguna”

Grosseto. “Sul granchio blu il Governo mette solo una pezza. Quello che occorre è un nuovo sistema di governance della laguna di Orbetello che veda l’ingresso dello Stato a fianco degli enti territoriali. L’istituzione del Consorzio per la gestione della laguna non può essere rimandato oltre: si tratta di un ecosistema fragile e complesso che ha bisogno di risorse adeguate e di una programmazione certa di progetti ed investimenti.

Al tempo stesso sono necessarie misure strutturali per contrastare i cambiamenti climatici perché l’invasione dei granchi blu sta interessando altri territori limitrofi, come il golfo di Follonica. L’invasione delle specie aliene sono infatti la conseguenza del surriscaldamento globale e per risolvere la situazione vanno contrastate le cause e non gli effetti”: è quanto dichiara Marco Simiani, capogruppo del Pd in Commissione Ambiente di Montecitorio.