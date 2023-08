Pnrr, il Pd: “Ritardi sui cantieri delle palestre nelle scuole in Toscana, è caos totale”

“I fondi già stanziati del Pnrr per le scuole della Toscana, ed in particolare per le infrastrutture sportive degli istituti, sono bloccati. I Comuni non hanno ricevuto gli acconti previsti e i progetti rischiano di essere rimandati. Questo ulteriore caos non è conseguenza delle risorse recentemente cancellate dal governo, ma di una continua e colpevole gestione approssimativa e dilettantesca dei finanziamenti europei”: è quanto dichiarano i parlamentari del Pd della Toscana Marco Simiani, Emiliano Fossi, Simona Bonafè, Marco Furfaro, Laura Boldrini, Federico Gianassi, Christian Di Sanzo, Dario Parrini, Ylenia Zambito e Silvio Franceschelli. A Montecitorio su tale tematica è già stata depositata una interrogazione mentre al Senato verrà presentata nei prossimi giorni.

“Le criticità riguardano in particolare le province di Arezzo, Grosseto, Livorno, Massa Carrara e Pistoia, per un totale di circa 16 milioni di euro. Si tratta di risorse che non penalizzano soltanto le scuole, ma intere comunità locali, dove infrastrutture sportive sono spesso carenti e vengono utilizzate non soltanto dagli istituti, ma per molte altre attività. Il Governo ci dica se e quando questi anticipi verranno erogati”: concludono i parlamentari.