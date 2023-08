Riconoscimento Distretto biologico, il centrodestra: “Ottimo lavoro di Vivarelli Colonna”

Grosseto. La coalizione di centrodestra, composta da Fratelli d’Italia Grosseto, lista civica Vivarelli Colonna Sindaco, Nuovo Millennio, Lega e Forza Italia, plaude “allo splendido risultato raggiunto con il riconoscimento del Distretto biologico della Maremma“.

“Tale riconoscimento, che porterà ad una successiva certificazione, genera un prezioso ed utilissimo strumento di partnership pubblico-privata che unisce i sette Comuni fondatori e oltre 1500 imprese del territorio in uno strumento fondamentale – continua la nota del centrodestra -. Un’opportunità di rilancio territoriale che incrementa, attraverso la creazione di un marchio identificativo, la capacità potenziale di percezione di finanziamenti comunitari sui progetti multi-misura e sui progetti integrati di filiera, accedendo a categorie prioritarie sul nuovo piano di sviluppo rurale”.

“Il neo costituito Distretto biologico si pone come strumento attraverso cui risollevare l’aggravata congiuntura economica in cui versano purtroppo le imprese agricole locali e incentivare le potenzialità del nostro territorio a vocazione prettamente agricola – prosegue il comunicato –. Quella stessa vocazione che ha reso la nostra Maremma famosa ed invidiata in tutto il mondo. Una Maremma simbolo di rispetto ambientale e del consumatore stesso. Messaggio che il Distretto si impegna a trasmettere, inspirato alle tipicità territoriali, alle qualità ambientali e alle produzioni biologiche che hanno appunto effetti positivi sulla vita delle persone, limitando gli impatti dannosi su aria, suolo e biodiversità. Un plauso dunque al sindaco Vivarelli Colonna, da sempre espressione del mondo agricolo e profondo conoscitore delle sue dinamiche, che con caparbietà, capacità e un pizzico di sana follia, ha attivato questo percorso ottenendo in breve tempo riconoscimento e l’approvazione della Regione Toscana, delle associazioni di categoria e degli imprenditori locali”.

“Un gesto che testimonia che oggi un buon sindaco può mettersi a disposizione della propria comunità, non soltanto per le pratiche amministrative di spettanza, ma anche come manager di progetti – termina il comunicato -. Per questo e molto altro la coalizione di centrodestra sarà sempre vicina al sindaco Vivarelli Colonna, per il bene e nell’interesse della nostra città”.