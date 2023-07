Il sottosegretario al Ministero dell’Interno Emanuele Prisco in visita in Maremma

Grosseto. “Non una semplice visita di cortesia, bensì un appuntamento dai risvolti veri e concreti per parlare del nostro territorio e delle sue traiettorie di potenziamento, in particolar modo nel settore dei Vigili del Fuoco. È stato un piacere accogliere a Grosseto l’onorevole Emanuele Prisco, sottosegretario di Stato al Ministero dell’Interno con delega ai Vigili del Fuoco“.

Con queste parole, la senatrice Simona Petrucci esprime gratitudine al sottosegretario Prisco che, dopo l’incontro al presidio di Ansedonia, ha voluto visitare la caserma del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Grosseto. dove è stato accolto, oltre che dalla stessa senatrice, dal comandante Pietro Vincenzo Raschillà, dal prefetto Paola Berardino e dal vicesindaco di Grosseto Bruno Ceccherini.

“Gli incontri di oggi in Maremma e a Grosseto – prosegue Petrucci – sono la dimostrazione di quanto il Governo italiano guardi con estremo interesse alle dinamiche del nostro territorio, intercettando con tempestività tutte le occasioni di crescita. Ne è prova proprio quanto accaduto questo pomeriggio al Comando provinciale, in cui abbiamo potuto confrontarci sulle grandi potenzialità di questo presidio, dal punto di vista della qualità degli interventi, ma anche del personale. Dopo aver ringraziato i nostri Vigili del Fuoco per la loro opera di prevenzione e gestione delle emergenze, specialmente in un territorio delicato come è la Maremma, la visita si è conclusa con un colloquio tra lo stesso sottosegretario e i rappresentanti delle organizzazioni sindacali. Grazie ancora al sottosegretario Prisco per la sua tangibile attenzione ai bisogni di Grosseto e della provincia”.

“Salutiamo con vera soddisfazione la visita odierna del sottosegretario di Stato del Ministero dell’Interno con delega al Corpo dei Vigili del Fuoco, l’onorevole Emanuele Prisco, in provincia di Grosseto, che oggi pomeriggio ha fatto tappa al presidio rurale dei Vigili del Fuoco di Ansedonia, nel comune di Orbetello“.

A dichiararlo è il deputato grossetano Fabrizio Rossi, componente della Commissione ambiente della Camera e coordinatore regionale di Fratelli d’Italia, che ha voluto ringraziare l’esecutivo Meloni per l’attenzione al nostro territorio.

“Un presidio, quello di Ansedonia – commenta Rossi –, situato all’interno della riserva naturale dello Stato denominata ‘Duna della Feniglia’, una pineta che si estende per circa 460 ettari, che avrà l’obbiettivo della prevenzione e della protezione dagli incendi boschivi della zona sud della nostra provincia“.

L’onorevole Fabrizio Rossi non è potuto essere presente all’incontro perché impegnato a Roma per votare la fiducia e ordini del giorno che potrebbero avere riflessi importanti per il territorio.

“C’è sempre maggiore attenzione da parte del Governo Meloni alla tutela del nostro territorio, in special modo a queste aree a spiccata valenza naturalistica e turistica, dove la pineta e la vegetazione rappresentata dalla macchia mediterranea presentano una vera eccellenza ambientale. Inoltre, arriva una nuova boccata d’ossigeno in merito al personale del Comando maremmano, poiché potrebbero aggiungersi presto incrementi di organico. Un modo, anche questo, di dare risposte concrete per la tutela del territorio”, conclude Fabrizio Rossi.