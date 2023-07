Sanità, scuola, carburanti, trasporti ed energia, Lega: “Isole dell’Arcipelago penalizzate”

“Le isole dell’Arcipelago toscano, a differenza di quanto sta avvenendo, devono avere una loro centralità, per questo presenteremo un emendamento al Piano regionale di sviluppo in questo senso”.

Così i consiglieri regionali della Lega Andrea Ulmi e Marco Landi intervengono sulla questione delle isole, in particolar modo quelle minori.

“Ci sono criticità – sostengono Ulmi e Landi – che, sempre più spesso, vengono denunciate dai sindaci: sanità, scuola, ambiente, energia, mobilità fra le isole e trasporti marittimi”.

Sulla sanità delle isole la Lega puntualizza. “Sui medici di medicina generale ci sono grandi difficoltà sulla terraferma, pensiamo che cosa può avvenire sulle isole – sostiene Andrea Ulmi, che è vicepresidente della commissione Sanità -. Porto l’esempio del Giglio dove, con il pensionamento del medico residente, il sistema è saltato e l’arrivo di medici dal continente limitatamente all’orario del turno presenta tutta le difficoltà del caso, dimostrando come l’attuale sistema sanitario fa fatica ad adattarsi a queste realtà e con il rischio che l’Isola resti per alcune ore senza un presidio”.

C’è poi la scuola. “Sulla scuola – sostiene Marco Landi, portavoce dell’opposizione — per le isole minori il vero problema è la ‘discontinuità didattica’. L’istruzione obbligatoria di fatto non è contemplata per piccole isole, visto che molte non hanno le superiori, nel caso dell’Arcipelago toscano mancano nei comuni al Giglio e a Capraia, dunque l’obbligatorietà si ferma ad otto anni, mentre i due rimanenti devono essere coperti sulla terraferma”.

C’è poi il prezzo dei carburanti, criticità spesso evidenziata dai sindaci. “Si toccano e si sono toccate cifre esagerate, anche di due euro e cinquanta, forse di più, per la benzina – sostengono Ulmi e Landi –, sembra quasi una punizione per chi vive sulle isole e questo si riversa sulla competitività delle stesse, anche in ambito turistico”.

Un altro problema è la mobilità tra isole e continente, ma anche tra isola e isola. “Non esiste – denunciano Landi e Ulmi – la possibilità di muoversi tra le isole dell’arcipelago, ma questo è possibile solo attraverso la terraferma. Pensiamo che Giglio e Giannutri, pur essendo nello stesso comune, non hanno un collegamento interno, ma non c’è neppure tra il Giglio e l’Elba o tra l’Elba e Capraia”.

Un ultimo aspetto riguarda le fonti energetiche rinnovabili. “Le isole – concludono Ulmi e Landi – ben si prestano a fonti energetiche rinnovabili, peccato che ad esempio all’Isola del Giglio ed a Giannutri si continui a produrre energia con gasolio e che non siano collegate alla terraferma da un elettrodotto, promesso da anni e mai realizzato. A Capraia, invece, di recente è stata realizzata una centrale a biodiesel”.