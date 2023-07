Trasporti, Simiani a Salvini: “Fermate Frecciabianca a Follonica”

Grosseto. “Garantire fermate dei Frecciabianca nella stazione di Follonica, per favorire collegamenti giornalieri comodi e veloci tutto l’anno verso le direttrici Roma e Milano“: è quanto chiede il deputato del Pd Marco Simiani in un’interrogazione al Ministro Salvini depositata a Montecitorio. L’atto raccoglie le indicazioni di un’apposita mozione approvata dal Consiglio comunale della cittadina in provincia di Grosseto.

“Follonica, pur essendo dotata di una moderna stazione, non prevede ad oggi nessuna fermata dei treni Frecciabianca. Tale carenza causa collegamenti non diretti e difficoltosi sia verso il sud che il nord del Paese. Questa mancanza, oltre a comportare problemi di mobilità per l’utenza di un vasto territorio, penalizza non solo la città, ma anche le vicine località di Scarlino e Massa Marittima e tutta la zona delle Colline Metallifere: aree dal potenziale turistico elevato che già scontano gravi carenze in tema di collegamenti ferroviari. Chiediamo al Ministro Salvini di fare finalmente qualcosa di concreto per il nostro territorio”: conclude Marco Simiani.