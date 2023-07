Guide turistiche, Rossi: “Bene riforma del Governo, regolamentato il settore”

Grosseto. “Ottimo lavoro da parte del Governo Meloni e del Ministro del turismo Santanchè.

Erano circa 10 anni che il settore delle guide turistiche aspettava questa riforma che possiamo definire epocale. Finalmente viene regolamentata una fetta importante che si occupa del turismo italiano, mettendo così fine all’abusivismo che da sempre affliggeva questo comparto. Solamente, se guardiamo alla Toscana, sono circa 4.500 gli addetti che operano in questo settore, che vedranno così riconosciute le proprie professionalità con norme uguali per tutta Italia. È importante che finalmente sarà regolamentato l’accesso a questa professione, che supera definitivamente la fase in cui erano le varie agenzie formative private, seppur accreditate presso le Regioni, a svolgere corsi di formazione professionale. Anche nella provincia di Grosseto, dove operano circa 300 guide turistiche, si potranno presto vedere i frutti della nuova legge con professionisti tutelati ed organizzati, che possano svolgere al meglio il loro lavoro, contribuendo in maniera significativa allo sviluppo del turismo di qualità, al quale tutta la Maremma e l’Amiata puntano sempre di più.

Quindi, ben venga l’elenco nazionale, con tanto di esame di stato, abilitazione e corsi di aggiornamento professionale, che certifichi veramente chi in questo settore sia preparato e pertanto in grado di dare un vero e proprio apporto con competenza professionale. Altro punto fermo della legge è quello sul contrasto all’abusivismo della professione. Una norma, quest’ultima, che restituisce dignità ai professionisti del turismo, vero biglietto da visita dell’Italia nel mondo. Anche questo è un altro impegno mantenuto dal Governo Meloni. Un esecutivo da sempre attento e vicino alle problematiche legate al turismo, nel caso specifico a quello riguardante le guide turistiche”.

È quanto dichiara l’onorevole grossetano Fabrizio Rossi, componente della Commissione Ambiente della Camera e coordinatore regionale di Fratelli d’Italia.