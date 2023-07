Dl Rigassificatore, il Pd: Stop ai benefici per comunità locali”

“Nessuna nuova misura compensativa destinata dalle imprese agli enti territoriali a seguito dell’installazione di infrastrutture energetiche. La destra ha infatti respinto sia un emendamento che un ordine del giorno al Decreto Rigassificatore che, senza nuove spese per lo Stato, avrebbe garantito ai territori risorse per realizzare opere e promuovere la crescita sostenibile delle comunità locali”: è quanto dichiarano i deputati del Pd Simona Bonafè, Marco Simiani e Laura Boldrini, sul provvedimento approvato ieri, lunedì 17 agosto, dall’Aula di Montecitorio.

“Attualmente le aziende energetiche destinano agli enti territoriali solo l’1 per cento del valore complessivo dell’opera. Si tratta di somme irrisorie rispetto ai profitti e che non risarciscono adeguatamente le zone coinvolte. Governo e maggioranza con questo ‘no’ insensato e controproducente impediscono di fatto benefici non solo ai Comuni dell’Emilia e della Toscana in cui saranno presenti i rigassificatori, ma in tutti i territori coinvolti dalla presenza di nuove infrastrutture energetiche”: concludono i deputati.