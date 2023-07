Sicurezza, Forza Italia: “Occorrono leggi più severe e maggiori poteri al sindaco”

Grosseto. “Troppi episodi violenti stanno purtroppo accadendo in molte località della provincia di Grosseto. Risse, rifiuti abbandonati, veicoli danneggiati, spaccio di sostanze stupefacenti”.

A dichiararlo, in un comunicato, è Amedeo Gabbrielli, consigliere comunale di Forza Italia – Ppe a Grosseto.

“Il capoluogo e Follonica sono le città più colpite – spiega Gabbrielli -. A Grosseto, la settimana scorsa nelle vie del centro, un ragazzo straniero ha colpito i tavolini dei bar con un bastone e poi si è messo a minacciare i passanti. Un uomo che ha provato a bloccarlo è stato anche ferito alla testa. Il sindaco ha chiesto l’intervento della Asl e della Magistratura, chiedendo spiegazioni sul perché quel giovane fosse a piede libero nonostante la settimana precedente fosse già stato partecipe in una rissa in via Roma. Il consigliere Bernardini, seppure della minoranza, è intervenuta con coraggio dicendo che, da genitore, ha le stesse paure e perplessità del sindaco e che sarebbe necessario che il Governo conceda un mandato più ampio ai primi cittadini per intervenire direttamente”.

“Crediamo sia stato sbagliato e inutile strumentalizzare e attaccare il consigliere Bernardini. Maggioranza e minoranza devono sostenere insieme le cose giuste e volere il bene comune per la società, superando gli schieramenti partitici. Certamente, dopo tanti anni in cui le regole si sono spesso bypassate, adesso occorre porre l’attenzione sull’accoglienza e soprattutto sulla mancata integrazione degli immigrati. Forza Italia-Ppe si associa alle richieste e alle proposte del sindaco e del consigliere Bernardini, come garantire un mandato più ampio ai primi cittadini per intervenire direttamente, e chiedoe alle forze di Polizia locale di potenziare la presenza nelle zone più difficili della città – termina Gabbrielli –; al Governo di approvare una legge che, anche per i reati di lieve entità, applichi la misura cautelare in carcere, poiché il fenomeno criminoso può assumere contorni sempre più gravi con il rilascio del pregiudicato in libertà”.