Sicurezza, Fare Grosseto: “Necessari i vigili di quartiere e l’Ufficio mobile di prossimità”

Grosseto. Fare Grosseto chiede ancora una volta più sicurezza: “Ci vuole il vigile di quartiere”.

“Bisogna subito intervenire, inutile girarci attorno, si sentono troppe chiacchiere dai vari schieramenti politici – dichiara Matteo Di Marzo, presidente dell’associazione -. Dobbiamo mettere al primo posto la sicurezza nel nostro territorio, verso la nostra comunità, che non si sente più sicura come una volta, non dobbiamo continuare a dire che non c’è un emergenza. Bisogna individuare delle figure, come i vigili di quartiere, come risposta alle richieste di sicurezza dei cittadini, al fine di ottimizzare il controllo del territorio”.

“La figura del vigile di quartiere, quale referente di zona, ha il compito di: intervenire cercando di contrastare le problematiche di illegalità o inciviltà; segnalare le criticità rilevate, come richiedere l’intervento di altre forze dell’ordine – termina Di Marzo -. Bisogna istituire infine l’Ufficio mobile di prossimità, nelle piazze e punti di aggregazione dei quartieri, solo così possiamo sopperire in parte alle richieste dei cittadini”.