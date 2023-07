Aggressione in centro, il Pci: “Il sindaco ha ragione, malati psichiatrici emarginati e non seguiti”

Grosseto. “I fatti di Grosseto richiamano tante polemiche e tanti temi sui social e sulla stampa, ma trascurano un evidente mancanza di collegialità tra le istituzioni e, quello che ancora più grave, la carenza di servizi sociali e socio – sanitari in grado di rispondere ad emergenze sempre più frequenti che si stanno verificando sul territorio”.

A dichiararlo, in un comunicato, è la segreteria del Pci della Federazione di Grosseto.

“Se da una parte il soggetto aveva già avuto comportamenti violenti con caratteristiche che evidenziavano uno stato sociale e psichiatrico a rischio, il primo anello della catena che si doveva muovere era, a nostro parere, proprio quello dei servizi sociali e socio – sanitari – continua la nota -. Facile a dirsi, ma di difficile realizzazione, date le condizioni in cui versano questi servizi che dovevano fornire una risposta, ma che risentono di carenze strutturali dovute alla mancanza di professionisti: operatori socio – sanitari e strutture di riferimento. Sul territorio c’è poco a riguardo e questa mancanza si evidenzia anche negli interventi per soggetti che spesso attraversano fasi più acute e il ricovero. Ma dal momento che in provincia sono stati smantellati i due reparti di psichiatria presenti a Massa Marittima e a Orbetello, cure e ricoveri sono limitati alle disponibilità effettive di Grosseto, tant’è che per degenze più complesse la struttura di riferimento è Siena o, in alternativa, fuori dalla provincia, se non addirittura in altre Asl”.

“Questa è la prima grave carenza in un momento in cui, grazie alla compartecipazione del covid, certi disagi e comportamenti stanno esplodendo in modo diffuso – sottolinea il Pci -. In questo l’avere creato strutture come il Coeso – Società della Salute estese ad un territorio vastissimo non aiuta certo a prendere in carico e a monitorare situazioni difficili. A questo si aggiunga il fatto che, per determinate situazioni, lo scaricabarile tra vari soggetti istituzionali è ormai consuetudine e il caso difficile si trova rimbalzato tra più soggetti senza che non vi sia una effettiva presa in carico del disagio che rischia poi di diventare eclatante, come si è verificato non solo a Grosseto ma, vogliamo e dobbiamo ricordarlo, anche a Follonica e in altri comuni dove hanno fatto meno clamore. Ha ragione il sindaco di Grosseto, quindi, ad andare sulle furie e pretendere una maggiore attenzione per queste tipologie di situazioni prima che succedano drammi con conseguenze irreparabili e questo è un dovere che dovrebbe essere comune da parte di tutte le istituzioni, per fornire percorsi di prevenzione in grado di contenere questi episodi prima che diventino cronaca e scatenino quel linciaggio mediatico che si sfoga sull’autore materiale degli atti.”

“Non c’entrano l’identità e la provenienza di chi esplode in azioni violente, come ci confermano i media, queste cose purtroppo non hanno identità, Paesi di origine o altre collocazioni geografiche, ma sono il frutto di una società impreparata ad affrontare e gestire soggetti psichiatrici perché non si è investito nel settore ed anzi, in nome del risparmio – termina la nota –, è stato uno dei servizi più tagliati e quei risparmi economici danno come frutto danni sociali e sulla sicurezza incalcolabili, ma reali quando si verificano eccessi”.