Fabrizio Rossi membro della Commissione parlamentare per l’infanzia e l’adolescenza

Roma. L’importante e delicato incarico è stato conferito dal presidente della Camera dei Deputati Lorenzo Fontana lo scorso 6 luglio al deputato grossetano di Fratelli d’Italia Fabrizio Rossi.

La Commissione parlamentare per l’infanzia e adolescenza è stata istituita con la Legge 23 dicembre 1997, n. 451, tra i propri poteri ci sono quelli di consultazione, acquisizione dati, atti a favorire lo scambio di informazioni e promozione tra i vari organismi e istituti per la promozione e la tutela dell’infanzia e dell’adolescenza operanti in Italia e all’estero e con le associazioni, le organizzazioni non governative e tutti gli altri soggetti operanti nell’ambito della tutela e della promozione dei diritti di minori nonché dell’affido e dell’adozione. La Commissione inoltre deve adottare ogni due anni un documento programmatico che traduce in obbiettivi e in azioni concrete gli impegni assunti relativamente ai diversi articoli della Convenzione di New York.

“Per il sottoscritto è un grande orgoglio esser stato chiamato a far parte della Commissione parlamentare per l’infanzia e l’adolescenza, che ha lo scopo di promuovere la tutela e i diritti dei minori. Sarà l’occasione, parallelamente al mio lavoro d’Aula e a quello in VIII^ Commissione ambiente, infrastrutture e lavori pubblici, per offrire il mio contributo e portare avanti battaglie nazionali di buon senso, che mettano al primo posto i giovani, le loro istanze ed i progetti per la costruzione del futuro. Ringrazio il presidente della Camera Lorenzo Fontana per la nomina in questo importante e delicato incarico“. E’ quanto dichiara Fabrizio Rossi.