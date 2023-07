Edilizia popolare ed emergenza abitativa: se ne parla in un incontro del Pd

Grosseto. Giovedì 13 luglio, alle 21, nella sede del Partito democratico di via Emilia 82, a Grosseto, è previsto un incontro informativo sulla situazione dell’edilizia popolare, su cosa vuol dire alloggio Erp e sull’emergenza abitativa nel quartiere Pace.

L’incontro, che vede come relatore Antonio Terribile, segretario provinciale del Sunia, è organizzato dal circolo Pace del Pd ed è aperto a tutti.

L’incontro durerà 1 ora e toccherà anche altri argomenti: come funzionano le graduatorie per le case popolari, chi ha il diritto di avere una casa popolare, come mettersi in lista per una casa popolare ed altre informazioni.

È possibile, per chi non possa intervenire in presenza, seguire la diretta Facebook sulla pagina del circolo Pace, al link https://www.facebook.com/pacepdgr.