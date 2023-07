Caselli idraulici, Ulmi: “Mia mozione portata in Commissione, mi auguro rapida soluzione”

“Auspico che sui caselli idraulici davvero la maggioranza voglia arrivare ad una soluzione condivisa e che vada incontro alle richieste dei casellanti abbassando i canoni di affitto o i costi di alienazione, adeguandoli all’edilizia popolare e non al prezzo del libero mercato, così come chiesto dalla mia mozione”.

Così il consigliere regionale della Lega Andrea Ulmi dopo la nuova discussione della mozione in cui chiede alla Regione di aprire una fase di concertazione con i casellanti idraulici per giungere ad un canone concordato, sia per tutelare il patrimonio immobiliare regionale, sia per la funzione pubblica che il casellante riveste.

“Sono ormai mesi che l’iter di questa mozione è stato avviato, sollecitato con grande partecipazione da un numero cospicuo di lavoratori del settore da tutta la Toscana – afferma Ulmi -. Due volte la mozione è stata fatta decadere per decorrenza dei termini, infine girata alla quarta Commissione che, però, si è definita non competente in quanto si tratta di locazioni e che dunque avrebbe dovuto essere esaminata dalla prima Commissione. La proposta di riproporre questa via è stata suggerita proprio dal Pd che, pare lasciar capire vorrebbe giungere ad una soluzione del problema, con l’audizione in Commissione dei dirigenti del settore. Siccome in questo caso ne va del futuro di persone che nei caselli vivono da anni, o in alcuni casi che ci sono anche nati, mi sembra doveroso cogliere anche questa ulteriore apertura, ma condizionata”.

E la condizione è che la prima Commissione se ne occupi al più presto. “Il presidente della Commissione Bugliani ed il presidente del Consiglio Mazzeo – conclude Ulmi – hanno preso l’impegno ad affrontare il tema entro la metà di settembre. D’altra parte non si può continuare a temporeggiare perché la sensazione è che questo sia accaduto, visto che anche a molti colleghi di maggioranza la chiusura che si è registrata fino ad oggi nei confronti dei casellanti non piaccia. Questa chiusura è emersa anche in numerosi incontri, alcuni dei quali mi risulta essersi svolti in Prefettura a Firenze. A questo punto credo che, prima di andare ad uno scontro, sia giusto dare un’ulteriore apertura di credito al Pd, su un tema in cui non ha senso fare una battaglia ideologica, ma semplicemente di buonsenso. Sono convinto che una soluzione soddisfacente possa essere trovata, occorre anche alla luce di una normativa che lascia ampio spazio di concertazione”.